Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном

Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале рассказал, что это первое судно за несколько месяцев, которое смогло выйти из порта.
"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", — написал он в посте.
Позже Балицкий отредактировал свое сообщение, убрав из поста информацию о количестве зерна и месте его доставки.
Ранее сообщалось, что российские войска в порту Бердянска регулярно проводили работы по разминированию территории для выхода судов из бухт.
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