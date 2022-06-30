Из порта в Бердянске вышло первое торговое судно с зерном

Глава военно-гражданской администрации Запорожья Евгений Балицкий в своем Telegram-канале рассказал, что это первое судно за несколько месяцев, которое смогло выйти из порта.

"После нескольких месяцев простоя с Бердянского морского торгового порта ушло первое торговое судно. Семь тысяч тонн зерна направились в дружественные страны", — написал он в посте.

Позже Балицкий отредактировал свое сообщение, убрав из поста информацию о количестве зерна и месте его доставки.

Ранее сообщалось, что российские войска в порту Бердянска регулярно проводили работы по разминированию территории для выхода судов из бухт.