Проект "реновации" от Беглова приведет к депортации петербуржцев из "советских" районов

Предложенное действующим губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым нововведение "О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге" не улучшат жилищные условия местных жителей. Петербуржцы могут просто лишиться своих домов, заявил заместитель руководителя фракции партии "Яблоко" Борис Вишневский.
Депутат Смольного указал, что программа "Комплексного развитие территорий" (КРТ) — не является единственным способом решения проблем с "хрущевками". Он напомнил и о других методах исправления ситуации.
"Возможна модернизация этих домов. Опыт есть и в Петербурге, и в Москве, и в других городах. Он тоже может применяться", — подчеркнул Вишневский.
Парламентарий добавил, что инициатива правительства Северной столицы может свести на "нет" все ранее утвержденные градостроительные нормативы и правила застройки. Он допустил, что на месте обжитых микрорайонов появятся высотные гетто.
Похожее мнение ранее высказала и вице-спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Марина Шишкина. Она напомнила, что в отличие от Москвы, реновация городе на Неве не контролируется единым органом городской администрации.
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