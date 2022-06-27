"Хуже, чем казни египетские": петербуржцы не хотят жить под руководством "пожизненного" Беглова

Пользователи Сети до сих пор обсуждают принятые в начале июня депутатами Законодательного собрания Северной столицы новые поправки в Устав города, позволяющие градоначальнику Александру Беглову переизбираться неограниченное количество раз.
ЗакС утвердило новые поправки на заседании 7 июня. На рассмотрение их внес лично градоначальник Александр Беглов. Теперь управленец может отрешать от должности глав муниципалитетов и местных администраций, не проводить очные общественные слушания по бюджету города, а также избираться на занимаемую должность более двух сроков подряд.
Администраторы сообщества "ПОРЕБРИК СИТИ | НОВОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА" в социальной сети "ВКонтакте" напомнили своим подписчикам о новых неоднозначных мерах и поинтересовались, хотят ли они "пожизненного" губернаторства Александра Беглова.
"В Баку его, пожизненно";
"Не то что пожизненное губернаторство, а быстрый вылет с должности нужно ему гарантировать";
"Не приведи Господь. Это хуже, чем казни египетские", — высказались пользователи Сети.
Отметим, призывы с требованиями отставки градоначальника Беглова со стороны жителей Северной столицы звучат на протяжении последних нескольких месяцев. Среди основных причин для недовольства — провал снегоуборочной кампании и снежный коллапс прошлой зимой, а также трудности в реализации транспортной и мусорной реформ.
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