Ленинградская область претворит в жизнь проект по развитию транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) и иных объектов транспортной инфраструктуры благодаря тому, что глава региона Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Мегалайн" Геннадий Корупятник заключили соглашение в рамках второго дня Петербургского международного экономического форума в 2022 году.
Северная столица в 25-й раз проводит ПМЭФ. В нем принимают участие не только власти различных отечественных субъектов, но и представители делегаций из дружественных стран. Вскоре стало известно, что Дрозденко и Корупятник приняли решение начать новый проект, который создаст комфортный хаб. Всего на развитие структуры ТПУ будет выделено порядка 60 млрд рублей. Проект также обеспечит около 1,5 тысячи рабочих мест.
"Мегалайн" ранее сотрудничал со администрацией Санкт-Петербурга, планируя создать на территории бывшей промзоны "Горская" новый IT-кластер. Но в итоге мольный решил построить рядом с поселком Лисий Нос элитный поселок для окружения действующего губернатора Северной столицы Александра Беглова.
Журналисты ранее сообщили, что Ленобласть второй год подряд обгоняет своего соседа по привлечению инвестиций. В текущем году область получила 470 млрд рублей, а Петербург — 300 млрд рублей.
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