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Беглов проигнорировал проблему крыс и неубранного мусора при оценке экологии Петербурга
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  • Опубликована сегодня в 13:07

Беглов проигнорировал проблему крыс и неубранного мусора при оценке экологии Петербурга

Губернатор Северной столицы Александр Беглов, выступая на ПМЭФ-2022, заявил о хорошей экологической обстановке в городе. Но в своей речи он не стал упоминать о несанкционированных свалках и росте популяции грызунов.

Глава Смольного указал, что в текущем году местные специалисты теперь могут очищать 99,6% сточных вод. Он обратил внимание, что 20 лет назад чиновники не могли бы добиться таких результатов.

Журналисты напомнили, что горожане с начала текущего года постоянно обращаются в различные коммунальные ведомства с требованием разобраться с незаконными свалками в придомовых территориях. Люди также писали об увеличении числа крыс. По мнению СМИ, такая ситуация может негативно повлиять на впечатление участников ПМЭФ-2022 от поездки в «культурную столицу» России.

На ситуацию уже обратили внимание в Роспотребнадзоре. Сотрудники ведомства призвали чиновников решить проблему в ближайшее время.

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