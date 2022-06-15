Зять Беглова благодаря Смольному превратит промзону "Горская" в место для отдыха элиты

Смольный намерен заключить соглашение в ходе проведения ПМЭФ-2022 с компанией "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", в которой должность замгендиректора по общим вопросам занимает Павел Белов. Он является зятем Александра Беглова, поэтому власти Петербурга были мотивированы оказать содействие дочерней компании "Газпрома".

Смольный планирует передать зятю Беглова промзону "Горская" под строительство туристического кластера. На побережье Финского залива в поселке Лисий Нос будут построены комплекс из 18 жилых домов, резиденция, гостиницы, причал для яхт, гольф-клуб, академия парусного спорта. Там появятся туристические и спортивные объекты, будут открыты увеселительные заведения. На территории появится и элитный "Клуб-19".

СМИ писали, что соглашение Смольного и компании зятя Александра Беглова — показательный пример слияния государственных и частных интересов. Александру Беглову выгодно заявлять, что город оказывает всяческую поддержку развитию парусного спорта и яхтенного туризма, а Павлу Белову и его друзьям нужно фешенебельное место для элитного отдыха и развлечений на побережье Финского залива. Полученную территорию они будут использовать по своему усмотрению, и "простые смертные" туда попасть не смогут.