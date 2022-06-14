Халатность комитета имущественных отношений может привести к полному уничтожению "Красного треугольника"

Проблема сохранения исторических зданий в Петербурге становится все более острой. Об этом говорят с завидной регулярностью возникающие пожары на территории дореволюционных объектов. Так, вечером 12 июня загорелось одноэтажное здание бывшего завода "Красный треугольник". По мнению экспертов, таким образом определенные лица освобождают территории под будущую застройку.

Инвесторам невыгодно вкладываться в восстановление ветхих исторических зданий. Гораздо проще и дешевле уничтожить постройки, а на их месте возвести новые. После пожара объект могут признать непригодным к восстановлению, и в этом случае здание разрешат снести.

На территории "Красного треугольника" только в прошлом году произошло шесть пожаров. В этом году территория горела дважды. Кроме того, зимой при обрушении фасада пострадал человек. При этом идей, как сохранить исторический объект, нет ни у властей города, ни у девелоперов.

Непосредственная ответственность за происходящее лежит на комитете имущественных отношений, возглавляемый Леонидом Кулаковым, считают представители общественности. Градозащитники не раз просили привести территорию "Красного треугольника" в порядок: усилить охрану и вывезти мусор. Но ничего из этого сделано не было. Чиновники лишь установили вокруг территории забор, но он не спасает ни от пожаров, ни от вандалов.

Примечательно, что Кулаков еще пять лет мог стать фигурантом расследования о хищении средств при строительстве социальных объектов, однако сумел избежать внимания со стороны правоохранителей. Тогда он возглавлял Госстройнадзор. Отметим, что чиновник входит в круг старинных знакомых губернатора Петербурга Александра Беглова. СМИ предполагают, что чиновник работает в КИО, лоббируя интересы Беглова и его приближенных. Не исключено, что и в пожарах, возникающих на территории исторических объектов, заинтересованы люди из Смольного.