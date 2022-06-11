Смольный продолжает игнорировать проблему с уборкой мусора и нашествием крыс в Петербурге

В Петербурге на протяжении более пяти месяцев практически не осуществляется уборка мусорных площадок. Невский экологический оператор (НЭО) не выполняет должным образом свои обязанности по уборке отходов в рамках мусорной реформы. Горожане продолжают указывать Смольному на антисанитарию, переполненные баки и нашествие крыс.
В настоящее время на рассмотрении горадминистрации находится около 700 жалоб, которые касаются уборки контейнерных площадок. Напомним, что мусорная реформа стартовала в Северной столице 1 января текущего года.
Сначала петербуржцы столкнулись со сбитым графиком вывоза отходов. Однако сейчас проблема приобрела системный характер.
"Очень грязная контейнерная площадка, нет уборки! Крысы, мыши", — возмущаются пользователи Сети.
Ранее главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова указала команде губернатора Петербурга Александра Беглова решить проблему с грызунами в мегаполисе. Она напомнила, что крысы и мыши являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. Однако Смольный не торопится принимать эффективные меры для изменения ситуации.
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