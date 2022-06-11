Перспективная территория "Горской" оказалась в руках зятя Беглова

В рамках ПМЭФ Смольный намерен подписать соглашение, в рамках которого будет реализовываться туристический кластер "Горская". Созданием проекта займется ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург", а должность заместителя гендиректора по общим вопросам компании займем зять губернатора Александра Беглова Павел Белов.

В СМИ ранее сообщалось, что в ситуации с "Горской" в случае подписания соответствующей документации, произойдет "объединение" бизнеса и государственных интересов, ведь проектом туристического кластера займется "дочка" компании "Газпром" — "Трансгаз Санкт-Петербург". В совет директоров последней входит зять петербургского градоначальника.

Напомним, первый этап реализации проекта подразумевает перенос на территорию "Горской" яхт-клуба и академии парусного спорта. Ряд источников уже сообщил, что предусматривается строительство 18 жилых домов, резиденции, гостиницы и гольф-клуб.

В действительности совокупность этих факторов вызывает вопросы, поскольку бизнес использует перспективную территорию "Горской" в собственных целях, а также при участии близких к Александру Беглову людей.