Беглов не смог уберечь особняк Невзорова* от ареста

Покинувший Россию и получивший гражданство Украины журналист-иноагент Александр Невзоров* прокомментировал новость об аресте своего особняка на берегу Финского залива. Спасти недвижимость публицисту не помогла даже близкая дружба с градоначальником Северной столицы Александром Бегловым.

Информация об аресте имущества Невзорова* появилась в Сети 10 июня. На участке, помимо огромного особняка, располагаются конюшни. Эксперты оценили стоимость имущества в 7,8 млн рублей. Именно эта сумма сможет покрыть штраф по статье о дискредитации действий Вооруженных сил РФ (ВС РФ). Новость журналист прокомментировал в личном Telegram-канале.

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"Из дорогого — там только очень старый, доживающий в покое жеребец, моя собака и книги. Вот книг, да, очень много. Мои потери для меня весьма болезненны. Но я знал, на что иду и был ко всему готов", — отметил журналист.

Стоит акцентировать внимание на том, что процесс ареста имущества мог тормозить губернатор Петербурга Александр Беглов, который также является другом Невзорова*.

Напомним, ранее СМИ неоднократно писали о дружеских взаимоотношениях между петербургским губернатором и журналистом. Публицист оказывал Беглову консультационные услуги в рамках проведения губернаторской предвыборной кампании в 2019, но позднее представители Смольного поспешили удалить эту информацию из общего доступа. Также Невзоров* недавно поздравил Беглова с 66-летием.

*Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.