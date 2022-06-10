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Обещание Беглова помочь собакам Мариуполя удивило Петербург
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  • Опубликована сегодня в 19:54

Обещание Беглова помочь собакам Мариуполя удивило Петербург

Петербург построит вольеры для собак Мариуполя, заявил губернатор Александр Беглов. Примечательно, что в январе 2021 года градоначальник поручил проработать вопрос об открытии двух госприютов в Санкт-Петербурге. Пока что ни один из них не был открыт.

Глава Петербурга отметил, что его очень тронула забота донбассцев о животных, оставшихся без крова. Посоветовавшись с мэром Мариуполя, Беглов решил построить вольеры для животных на время, пока волонтеры подыщут им новых хозяев.

Заявление губернатора Беглова привлекло внимание петербуржцев, напомнивших градоначальнику об обещаниях открыть приюты в Северной столице.

Обещание Беглова помочь собакам Мариуполя удивило Петербург. 10781.png
Обещание Беглова помочь собакам Мариуполя удивило Петербург. 10782.png

Не исключено, что Беглов не намерен выполнять обещание, данное мариупольцам, считают в Сети.

"Зачем помогать своему дому просто так, если можно лишний раз объявить о своей помощи тому, к кому приковано сейчас все медиа внимание и тем самым сорвать немного очков славы. Хотя ключевое здесь конечно же "объявить", то есть произнести красивую речь в надежде на позитивную оценку от начальства и общественности", — считают авторы ТГ-канала "Раньше всех. Петербург".

Политолог Алексей Казаков считает, что решение Беглова продиктовано неумелой пиар-командой. Он напомнил, как много людей в Мариуполе остались без крова, посоветовав прежде всего подумать о них.

"Нет, наверное, и о собаках стоит подумать, но ведь там очень много бездомных людей, может начать с людей всё-таки важнее? Замах на рубль, удар на копейку. Да, если уж мы остаёмся в мире "виртуальных успехов" и главные достижения куются не в жизни, а в прессе, то к подбору пресс-службы и PR-агентств стоит подходить серьезнее и приглашать не друзей, а профессионалов, а то вместо пиара получается курьёз, причём злой и унизительный", — считает Казаков.

Напомним, дата завершения постройки государственных приютов для животных в Санкт-Петербурге пока не известна. Сейчас в городе на Неве действуют 16 частных организаций, заботящихся о бездомных животных благодаря пожертвованиям.

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