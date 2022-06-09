Новоиспеченный украинец Невзоров* продолжает оскорблять русскую классическую литературу — СМИ

Сбежавший за границу иноагент Александр Невзоров* (физическое лицо, выполняющее функции иноагента) заявил о "переоцененности" романа русского писателя Льва Толстого "Война и мир".

Скандально известный публицист опубликовал свое мнение о классическом произведении после того, как власти Украины приняли решение об исключении русских классиков из школьной программы. Невзоров* в личном Telegram-канале назвал роман Толстого "нафталином и скукотищей".

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

"Роман, по сути, ни в чем не виноват. Просто он дико переоценен и возведен в статус истины. А это всего лишь "военное фэнтези" того времени, не имеющее никакого отношения к реальности и правде. Тратить время на его изучение, конечно, глупо", — написал Невзоров*.

Публицист ранее подверг критике и писателя Александра Пушкина, назвав последнего "главным поэтом орков". При этом Невзоров*, не смотря на свои русофобские высказывания, продолжает сохранять дружеские связи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Однако после побега журналиста за границу сотрудники Смольного попытались "затереть" информацию об их взаимодействии в Сети.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента