Новому "транспортному" вице-губернатору припомнили возможные связи с криминалом

Новый вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сменил на этом посту ушедшего Максима Соколова. Политологи с тревогой отмечают отнюдь не безупречное прошлое Полякова до назначения.
О назначении транспортного вице-губернатора пресс-служба Смольного объявила 6 июня. До этого журналисты сообщили, что Соколов добровольно сложил с себя полномочия и покинул пост, чтобы возглавить "АвтоВАЗ".
Политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин напомнил, что у Полякова за плечами несколько скандалов, из которых он чудом выходил сухим из воды. СМИ подозревают, что свои связи с криминалитетом вице-губернатор сохранил.
"В данной ситуации такие вице-губернаторы и чиновники возвращают наше общество и нашу систему в лихие 90-е", - пожаловался политолог.
Самонкин подчеркнул, что в советское время такого руководителя сразу бы убрали без суда и следствия. Однако за время губернаторства Александра Беглова подобные кадры в Смольном стали новой нормой. В перспективе это может добавить проблем и с транспортной реформой, и с рейтингом Беглова, который и так находится в свободном падении с начала зимы.
Напомним, Поляков на посту вице-губернатора займется решением вопросов продолжающейся транспортной реформы, второй этап которой стартовал 1 июня.
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