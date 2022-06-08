Новому "транспортному" вице-губернатору припомнили возможные связи с криминалом

Новый вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков сменил на этом посту ушедшего Максима Соколова. Политологи с тревогой отмечают отнюдь не безупречное прошлое Полякова до назначения.

О назначении транспортного вице-губернатора пресс-служба Смольного объявила 6 июня. До этого журналисты сообщили, что Соколов добровольно сложил с себя полномочия и покинул пост, чтобы возглавить "АвтоВАЗ".

Политолог, президент АНО "Евразийский Институт Молодежных Инициатив" Юрий Самонкин напомнил, что у Полякова за плечами несколько скандалов, из которых он чудом выходил сухим из воды. СМИ подозревают, что свои связи с криминалитетом вице-губернатор сохранил.

"В данной ситуации такие вице-губернаторы и чиновники возвращают наше общество и нашу систему в лихие 90-е", - пожаловался политолог.

Самонкин подчеркнул, что в советское время такого руководителя сразу бы убрали без суда и следствия. Однако за время губернаторства Александра Беглова подобные кадры в Смольном стали новой нормой. В перспективе это может добавить проблем и с транспортной реформой, и с рейтингом Беглова, который и так находится в свободном падении с начала зимы.

Напомним, Поляков на посту вице-губернатора займется решением вопросов продолжающейся транспортной реформы, второй этап которой стартовал 1 июня.