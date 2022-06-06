Зять Беглова наживается на ломбардах и микрозаймах для жителей Северной столицы — СМИ

Петербургские СМИ сообщили, что при помощи базы данных "СПАРК-Интерфакс" им стало известно о регистрации в Северной столице очередного "Ломбарда "Ленфинанс". Учредителем организации является зять губернатора Александра Беглова — Станислав Кудряшов.

Напомним, что зять градоначальника совместно с супругой Ольгой Кудряшовой, которая работает доцентом кафедры конституционного права СПбГУ, обладает целой сетью автомобильных ломбардов на территории Петербурга. У компаний часто меняются юрлица и учредители, которые регулярно фигурируют в криминальных сводках.

Под их руководством, по информации СМИ, могли функционировать такие ломбарды, как "Богатырский 26", "Приморский", "Ленинский 91", "Василеостровский авто ломбард" и многие другие. Согласно информации СМИ, главными бизнес-партнерами являются — Владимир Гаспарян, Александр Бакшеев, Константин Чебан и Дарья Киршнер. Юридические лица часто сменяются.

В настоящее время всю сеть ломбардов объединяет единая микрокредитная компания "Ленфинанс", которую возглавляет Гаспарян. Официальный доход от дела составляет около 8 миллионов рублей ежемесячно, что является суммой небольшой, отмечают СМИ. Однако реальный доход может значительно от него отличаться. Не исключено, что Смольный под руководством Беглова и дальше будет закрыть глаза на странные дела Станислава Кудряшова и его партнеров, которые наживаются на петербуржцах.

На фоне такого не совсем однозначного бизнеса зятя странно выглядят регулярные заявления Александра Беглова о неких криминальных и полукриминальных элементах, которые мешают Петербургу развиваться.