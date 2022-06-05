Украинцы встали не на ту сторону конфликта из-за внешнего вмешательства в их дела, но скоро ситуация может измениться. Такого мнения придерживается сотрудник "ЧВК Вагнера", участвующий в спецоперации по защите Донбасса. Он дал анонимное интервью российским журналистам.
"Я плохо знаком с большой политикой. Я умею воевать, освобождать города, делать мир безопаснее. Мы понимаем, что американцы годами зомбировали наших братьев в Украине, прививая им ненависть к русским", — сказал мужчина.
Боец частной военной организации отметил, что за годы внешнего воздействия США сумели добиться желаемого. И в то время как русские продолжали считать украинцев братским народом, Запад сумел приблизить раскол славянского мира, что в результате выродилось в конфликт на территории Донбасса.
"Не мы первые начали. Это они убивали наших уже восемь лет. Наша задача — поставить их на место. Вместо того, чтобы воевать друг с другом, украинцы должны были вместе с нами мочить пиндосов. По-простому сказать, они не на ту сторону встали", — считает он.
Оценивая свой опыт участия в вооруженных конфликтах, сотрудник "ЧВК Вагнера" отметил, что украинцы являются одними из самых сильных бойцов, с которыми ему доводилось встречаться. В тройке сильнейших они стоят между русскими и поляками.
"Мы будто воюем сами с собой. И не украинцы нам враги. Их америкосы кидают на мясо. Вы знаете, что многие из них не умеют даже говорить по-украински?", — отметил интервьюируемый.
В финале разговора с журналистами сотрудник военной компании подчеркнул, что несмотря на западное влияние и нынешнее обострение конфликта, русские с украинцами вновь смогут объединиться, чтобы "поставить на место весь зарвавшийся мир".
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