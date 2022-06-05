Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову

Украинцы не оценили широкий жест президента Владимира Зеленского, который выдал украинские паспорта "за заслуги перед страной" журналисту Александру Невзорову и его жене.

Весной публицист сбежал из России в Израиль, поскольку его высказываниями, героизирующими украинских националистов, заинтересовались правоохранители. На него также завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ и фейки о спецоперации на Украине, а Минюст включил Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

Тем не менее из-за границы журналист продолжил оскорблять соотечественников, называя их то "немытой ордой в лаптях", то "фантастическими тварями". Зеленский по всей видимости счел, что этого достаточно для предоставления Невзорову гражданства.

Однако украинцы не оценили широкий жест президента и заявили, что Невзоров заслуживает тюрьмы, а не украинского гражданства.

"Я украинец и я против того, чтобы Невзоров имел украинское гражданство!" - написала пользовательница Anastasiia. "Я думаю Зеленский должен пересмотреть свое решение о гражданстве Невзорова. он заслуживает тюрьмы, а не гражданства Украины", - пишет noccia.

Один из пользователей также поинтересовался, не лучше ли было поменять Невзорова на военнопленных и националистов, сдавшихся российским военным в Мариуполе.

Один из пользователей социальной сети даже нарисовал портрет "украинца Невзорова".

Другие комментаторы отмечают, что журналист даже не знает "мовы" и называют решение президента "дном".

Таким образом сбежавший из родной страны Невзоров* оказался не нужен украинцам, ведь предателей не любят нигде. Если учитывать его последние заявления, в которых он называл россиян "ошалевшими мухами", а также мечты о полном уничтожении России и "удалении" ее с карты мира, можно смело сделать вывод, что в Россию журналист не сможет вернуться уже никогда.

Напомним, ранее СМИ писали о близкой дружбе между губернатором Петербурга Александром Бегловым и Невзоровым*. Журналист помогал будущему градоначальнику с проведением предвыборной кампании, выступая политическим консультантом. Однако после побега из страны и русофобских высказываний представители Смольного поспешили удалить подобную информацию из Сети.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.