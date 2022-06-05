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Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову
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  • Опубликована сегодня в 11:46

Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову

Украинцы не оценили широкий жест президента Владимира Зеленского, который выдал украинские паспорта "за заслуги перед страной" журналисту Александру Невзорову и его жене.

Весной публицист сбежал из России в Израиль, поскольку его высказываниями, героизирующими украинских националистов, заинтересовались правоохранители. На него также завели уголовное дело за дискредитацию ВС РФ и фейки о спецоперации на Украине, а Минюст включил Невзорова в реестр СМИ-иноагентов.

Тем не менее из-за границы журналист продолжил оскорблять соотечественников, называя их то "немытой ордой в лаптях", то "фантастическими тварями". Зеленский по всей видимости счел, что этого достаточно для предоставления Невзорову гражданства.

Однако украинцы не оценили широкий жест президента и заявили, что Невзоров заслуживает тюрьмы, а не украинского гражданства.

"Я украинец и я против того, чтобы Невзоров имел украинское гражданство!" - написала пользовательница Anastasiia.

"Я думаю Зеленский должен пересмотреть свое решение о гражданстве Невзорова. он заслуживает тюрьмы, а не гражданства Украины", - пишет noccia.

Один из пользователей также поинтересовался, не лучше ли было поменять Невзорова на военнопленных и националистов, сдавшихся российским военным в Мариуполе.

Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову. 10771.png

Один из пользователей социальной сети даже нарисовал портрет "украинца Невзорова".

Зеленского подвергли критике за предоставленное гражданство Невзорову. 10772.png

Другие комментаторы отмечают, что журналист даже не знает "мовы" и называют решение президента "дном".

Таким образом сбежавший из родной страны Невзоров* оказался не нужен украинцам, ведь предателей не любят нигде. Если учитывать его последние заявления, в которых он называл россиян "ошалевшими мухами", а также мечты о полном уничтожении России и "удалении" ее с карты мира, можно смело сделать вывод, что в Россию журналист не сможет вернуться уже никогда.

Напомним, ранее СМИ писали о близкой дружбе между губернатором Петербурга Александром Бегловым и Невзоровым*. Журналист помогал будущему градоначальнику с проведением предвыборной кампании, выступая политическим консультантом. Однако после побега из страны и русофобских высказываний представители Смольного поспешили удалить подобную информацию из Сети.

* Включен в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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