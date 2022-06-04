Право на аренду Конюшенного ведомства по программе Смольного могла получить дочь Беглова

Конкурс на аренду Конюшенного ведомства выиграла компания "Бахчасарай". Источники сообщают, что ее владельцем неофициально является дочь губернатора Александра Беглова.

Источники газеты "Коммерсантъ" сообщают, что участие бизнесмена Года Нисанова в конкурсе не подтвердилось. Теперь СМИ утверждают, что владелицей компании "Бахчасарай". является дочка губернатора Петербурга Ольга Кудряшова, хотя подтверждений этому у источника пока нет.

Напомним, конкурс на аренду Конюшенного ведомства за 40 миллионов рублей ежегодно состоялся в марте. Теперь на его месте появится мультифункциональный комплекс с гостиницами, ресторанами и торговыми зонами.

Местная пресса при этом с большим интересом следила за ходом конкурса, на который дважды жаловались в ФАС. В первый раз обращение подала компания "Альфа", а во второй — Фонд баронессы Элен де Людингаузен, который выразил обеспокоенность в связи с сохранностью исторического облика архитектурного комплекса Конюшенного ведомства. 2 июня должно было состояться судебное слушание по одной из жалоб, однако информации о вердикте суда у СМИ пока нет.