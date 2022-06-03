Жители Петербурга напомнили Беглову о нерешенной проблеме вывоза ТБО

Жители Петербурга активно обсуждают свалку в Московском районе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и строительным мусором.
Участок значится в сервисе "Яндекс.Карты" как полигон ТБО. В непосредственной близости находятся детсад, школа и жилые дома, обитатели которых уже начали ощущать зловоние.
На опубликованных в соцсетях снимках видно, что отходы разбросаны на большой территории. Пользователи "ВКонтакте" обрушились с критикой на компанию "Невский экологический оператор" (НЭО) и губернатора Петербурга Александра Беглова. Именно с его попустительства в городе продолжается мусорный коллапс.
Подписчики паблика напомнили Беглову обо всех его промахах и тщетных попытках оправдаться перед горожанами, перекладывая ответственность на мифических "влиятельных" людей.
Некоторые подписчики сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" предположили, что на месте полигона ТБО чиновники вполне могут возвести жилой комплекс. Другие отметили, что свалка является нарушением законодательства, и призвали правоохранительные органы обратить внимание на незаконный объект, который вредит экологии культурной столицы России и негативно сказывается на здоровье жителей.
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