Жители Петербурга напомнили Беглову о нерешенной проблеме вывоза ТБО

Жители Петербурга активно обсуждают свалку в Московском районе с твердыми бытовыми отходами (ТБО) и строительным мусором.

Участок значится в сервисе "Яндекс.Карты" как полигон ТБО. В непосредственной близости находятся детсад, школа и жилые дома, обитатели которых уже начали ощущать зловоние.

На опубликованных в соцсетях снимках видно, что отходы разбросаны на большой территории. Пользователи "ВКонтакте" обрушились с критикой на компанию "Невский экологический оператор" (НЭО) и губернатора Петербурга Александра Беглова. Именно с его попустительства в городе продолжается мусорный коллапс.

Подписчики паблика напомнили Беглову обо всех его промахах и тщетных попытках оправдаться перед горожанами, перекладывая ответственность на мифических "влиятельных" людей.

Некоторые подписчики сообщества "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" предположили, что на месте полигона ТБО чиновники вполне могут возвести жилой комплекс. Другие отметили, что свалка является нарушением законодательства, и призвали правоохранительные органы обратить внимание на незаконный объект, который вредит экологии культурной столицы России и негативно сказывается на здоровье жителей.