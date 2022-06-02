Несколько сотен человек пришли проститься с Героем России Боташевым на центральной площади Карачаевска

Жители Карачаевска простились с летчиком-асом, Героем России Канаматом Боташевым.

Гроб с телом пилота был доставлен на вертолете Ми-8 в Карачаево-Черкесскую республику. Проводить генерал-майора в последний путь пришли, родственники и друзья. Несколько сотен человек собрались на центральную площадь Карачаевска, чтобы отдать воинские почести офицеру.

Боташев погиб, выполняя боевое задание. Летчик вызвался поддержать огнем группу наземного штурмового отряда, попавшую в окружение бандеровцев в районе укрепрайона Пилипчатино недалеко от Попасной. В ходе операции Боташеву удалось без потерь вывести солдат из оцепления, однако, его самолет был сбит зенитной ракетой.

Заместитель Главнокомандующего Воздушно-космическими силами по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев выступил с траурной речью, назвав Боташева настоящим офицером, патриотом и защитником Отечества.

Также с речью на похоронах выступил Глава Карачаево-Черкесской республики Рашид Темрезов.

"Свою жизнь он посвятил авиации, был летчиком по призванию, потому что не мыслил своей жизни без неба и самолета. Он никогда не мог остаться в стороне и его профессиональные навыки были нужны нашей Родине. Именно поэтому, не раздумывая, он записался добровольцем для участия в специальной военной операции, несмотря на то, что находился на заслуженном отдыхе".

После освобождения Попасной силами наступление российских сил продолжается в направлении Бахмута, в пригородах которого идут тяжелые бои. Этот район укреплялся ВСУ на протяжении 8 лет и был превращен в цепь опорных пунктов. Прорвать оборону в Попасной удалось лишь отрядам "ЧВК Вагнера", имеющим огромный опыт городских боев.