От "Тучкова буяна" до транспортной реформы: что за три года Беглов провалил в Петербурге

Губернатор Александр Беглов за три года работы на занимаемой должности дал местным жителям десятки обещаний, но так их и не выполнил. В частности, градоначальник так и не построил "Тучков буян", а также не смог улучшить модель транспортного обслуживания.
Беглов не сдержал даже обещание, данное президенту страны Владимиру Путину. Несколько лет назад градоначальник громко заявил, что скоро откроет "петербургский ответ Зарядью" — парк "Тучков буян" на берегу Малой Невки. Все это было сказано еще в 2019 году. На дворе уже заканчивается первое полугодие 2022-го, но парк так никто и не построил.
Губернатор не рекультивировал полигон отходов "Красный Бор", не открыл общественные пространства в Таврическом саду и выставочное пространство на Шпалерной. Три года обещает Беглов "скоро открыть" современный перинатальный центр на улице Вавиловых.
Глава региона умудрился провалить почти все начинания, за которые брался. В разное время он обещал построить новые станции метро, широкие автомобильные магистрали, мост, два приюта для животных, но все это пока остается лишь словами.
Транспортную реформу Беглов запустил 1 апреля. В этот же день горожане поняли, что чиновники за три года не смогли должным образом продумать нововведения, в результате чего Северная столица сразу же столкнулась с нехваткой мест в новых автобусах и толпами людей на остановках. Второй этап реформы запланирован на 1 июня. Петербуржцы с ужасом ждут его и все еще пытаются уговорить чиновников через соцсети отказаться от идеи изменить систему обслуживания общественного транспорта.
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