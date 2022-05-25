Беглов занимался приватизацией городских объектов с криминальным миллиардером Мишей Кутаисским

Санкт-Петербург мог остаться без стадиона "Газпром Арена" из-за сговора губернатора Александра Беглова и миллиардера Михаила Мирилашвили, более известного как Миша Кутаисский.

Предприниматель обладает рядом крупных активов, среди которых

девелоперский холдинг "Петро Мир",

ТРК "Пик",

"Озерки",

"Адмирал",

а также несколько бизнес-центров.

Однако в 2003 году в их список мог попасть стадион имени Кирова.

Спортивный комплекс тогда находился в плачевном состоянии. Воспользовавшись этим "Петро Мир" организовал открытый конкурс по развитию стадиона и прилегающей территории. Это происходило при активном участии городской администрации под руководством Беглова, который тогда был назначен на пост временно исполняющего обязанности, и вело к приватизации объекта.

Этот процесс был остановлен с приходом на пост градоначальника Валентины Матвиенко. Она помешала продвижению проекта, что не позволило Мирилашвили завладеть спортивным комплексом. Позже Северная столица получила самый современный стадион в России — "Газпром Арену". Теперь он стал официальной частью Петроградского района.