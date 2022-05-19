Активисты "Молодого Петербурга" в "календарях Беглова" напомнили о провалах губернатора

Губернатор Петербурга Александр Беглов отмечает сегодня свое 66-летие. По информации источников, праздник должен пройти в одном из самых дорогих ресторанов города. Участники движения "Молодой Петербург" в ироничной манере поздравили градоначальника с этим днем, указав на его провалы на губернаторском посту.

Активисты раздали горожанам календари с изображением Беглова на фоне городских достопримечательностей, напомнив о сорванной мусорной и транспортной реформах, а также разрушающихся исторических памятниках. Столь нелицеприятный "подарок" стал итогом многочисленных ошибок губернатора.

Например, Смольный так и не смог в сроки построить новые станции метро, а последние решения чиновников создали много проблем жителям Петербурга. В частности, речь идет о нововведениях на транспорте и в коммунальной сфере.

Участники движения "Молодой Петербург" в своем сообществе во "ВКонтакте" в ироничной манере пожелали Беглову "действовать в точности с ранее разработанным совместно с "прозорливыми" пиарщиками "календарем успехов": ни января без мусора, ни февраля без потопов, ни марта без пожаров, ни мая без уничтожения памятников архитектуры, ни июня без растоптанных надежд выпускников…"

Напомним, что многие лозунги, под которыми Беглов выдвигался на губернаторские выборы, так и остались пустыми словами, на что и указали активисты.