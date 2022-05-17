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Петербуржцы сравнили поездки на общественном транспорте со сложными квестами
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  • Опубликована сегодня в 11:54

Петербуржцы сравнили поездки на общественном транспорте со сложными квестами

Петербуржцы вынуждены угадывать маршруты наземного общественного транспорта. Горожане призвали Смольный составить актуальный график движения автобусов.

Жители Северной столицы все чаще стали жаловаться, что поездка в общественном транспорте становится настоящим квестом: на информационном табло висит старый график, в интернете опубликованы другие данные, а по факту автобусы движутся по третьему варианту расписания. Из-за этих проблем горожане опаздывают на работу и получают штрафы.

"Раньше использовал маршрутку и автобус, а сейчас вынужден практиковать два автобуса. Какой же это геморрой, скажу я вам!" — написал пользователь в соцсетях.

Петербуржцы считают, что новая транспортная реформа губернатора Александра Беглова осложнила их жизнь в несколько раз и сделала передвижение по городу менее комфортным. Несмотря на регулярные жалобы и обращения горадминистрация продолжает бездействовать.

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