СМИ: Шестаков готовит почву для ухода из совета акционеров "Первой мебельной фабрики"

Директор ЗАО "Первая мебельная фабрика" Александр Шестаков планирует покинуть совет акционров фабрики, становящей убыточной.

По данным источников СМИ, дела фабрики неважные: выручка падает, а долговая нагрузка растет, приближаясь к миллиарду. В подобной ситуации Шестаков готовится уйти с поста гендиректора, чтобы не отвечать за долги фабрики личным имуществом.

Шестаков при этом утверждает, что с кризисом рентабельности столкнулись все представители отрасли, а не только его фабрика. В беседе с "Экспертом" бизнесмен отметил, что ситуация на рынке мебели становится неоднозначной из-за санкций и разрыва логистических цепочек.

"Население просто-напросто станет неплатежеспособным, что ударит по мебельному производству", — предупредил Шестаков.

В пользу того, что гендиректор планирует покинуть убыточный бизнес говорит недавнее заявление об отказе от моратория на банкротство.

Это позволяет ему избавиться от ограничений на выплату дивидендов и обеспечить распределение прибыли между участниками общества. После этого Шестаков сможет покинуть совет акционеров и избежать субсидиарной ответственности, как когда-то перед немецким концерном ALNO Aktiengesellsсhaft. Петербургская компания задолжала ему 180 млн рублей из-за того, что Шестаков и экс-совладелица фабрики Наталья Бобкова не заявили вовремя о ее банкротстве. Тем не менее, партнеры Шестакова не стали требовать, чтобы тот отвечал личным имуществом, правда, причину не указали.