Из новой фотографии Беглова сделали мемы

Жители Северной столицы публикуют новые фотожабы с участием действующего губернатора Александра Беглова после появления фотографии главы города рядом с цветущей сакурой, передает портал Live24.

Беглов на своей странице "Вконтакте" опубликовал свое изображение с камерой в руках. Он пригласил население города самостоятельно посмотреть на красивое дерево.

Уставшие от попустительства люди в ответ решили использовать фотографию губернатора в различных мемах. Они напомнили главе города о проблемах с уборкой мусора и реализацией транспортной реформы.

Авторы других фотожаб обратили внимание своих жителей на то, что губернатор часто принимает забавные позы, пытаясь позировать перед камерами.