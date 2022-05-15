Из новой фотографии Беглова сделали мемы

Жители Северной столицы публикуют новые фотожабы с участием действующего губернатора Александра Беглова после появления фотографии главы города рядом с цветущей сакурой, передает портал Live24.
Беглов на своей странице "Вконтакте" опубликовал свое изображение с камерой в руках. Он пригласил население города самостоятельно посмотреть на красивое дерево.
Уставшие от попустительства люди в ответ решили использовать фотографию губернатора в различных мемах. Они напомнили главе города о проблемах с уборкой мусора и реализацией транспортной реформы.
Авторы других фотожаб обратили внимание своих жителей на то, что губернатор часто принимает забавные позы, пытаясь позировать перед камерами.
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