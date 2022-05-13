Транспортная реформа Смольного причинила неудобства петербуржцам в майские праздники

Более 35 млн пассажиров в Санкт-Петербурге, по данным СМИ, воспользовались городским транспортом в минувшие майские праздники. Однако традиционные весенние выходные омрачились для них недоработками чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова, допущенными при реализации транспортной реформы.

Стартовавшая 1 апреля реформа заставила горожан и гостей Северной столицы подолгу ждать автобусы на остановках. Во многих салонах не работали валидаторы, что затруднило оплату проезда. Кроме того, на остановках пассажиры не смогли найти информацию о графике движения транспорта.

Своим недовольством горожане поделились в официальном аккаунте Комитета по транспорту в соцсети ВКонтакте, а также на портале "Наш Санкт-Петербург".

"В метро рекламу за сутки клеят, когда проплачены рекламные места, а тут месяц прошел!" — возмущенно пишут жители.

Недоработки транспортной реформы вынудили население отдать предпочтение альтернативному способу передвижения — метрополитену. Из-за этого в подземке возникала давка.

Есть мнение, что причиной провала транспортной реформы стали некорректные исследования, а также поспешность Смольного и губернатора Александра Беглова в ее реализации.