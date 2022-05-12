Петербуржцы раскритиковали транспортную реформу и предложили создать общественные ресурсы

Жители Петербурга сочли провальной транспортную реформу, инициированную губернатором Александром Бегловым. Горожане устали терпеть неудобства и предложили создать общественные ресурсы.

Петербуржцы намерены указать Смольному на "пробелы" реформы, из-за которых жизнь пассажиров стала только сложнее. По словам горожан, новые маршруты оказались непродуманными: они вынуждены делать по несколько пересадок, что приводит к опозданиям на работу.

"Мы, конечно, уже все поняли, что за Комитет по транспорту посадили отвечать людей, которые ни за что не отвечают", — сетует пользователь по имени Елена в соцсети "ВКонтакте".

Другой комментатор заявил, что петербургские власти не понимают рядовых горожан. На этом фоне он предложил создавать общественные ресурсы, чтобы обратить внимание профильного комитета на требования всех горожан, а не только те, которые в Смольном сочли для себя оптимальными.

На недочеты транспортной реформы в Северной столице ранее указал депутат МО "Смольнинское", координатор движения "Центральный район за комфортную среду обитания" Константин Хрщонович. По его словам, город испытывает серьезный дефицит газовых заправочных станций для автобусов на СПГ.