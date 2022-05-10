"Течет вода": петербургские дома нуждаются в незамедлительном ремонте крыш

Жалобы от жителей Петербурга на текущие крыши в домах приобретают массовый характер. Однако Смольный не в состоянии решить проблему.
На сегодняшний день на портале "Наш Санкт-Петербург" на рассмотрении находится более тысячи жалоб от граждан, которые столкнулись с протекающими и поврежденными кровлями. Однако чиновники из команды губернатора Александра Беглова не спешат реагировать на обращения.
Согласно данным карты сервиса, большинство заявлений поступает из центральных районов, где расположено множество старинных зданий. Но работу регионального оператора — Фонд капитального ремонта (ФКР) в Смольном фактически не контролируют.
Так, живущая в доме №2, литера Х по бульвару Красных Зорь петербурженка сообщила о протекающей крыше в районе воздуховода. Женщина рассказала, что с приходом дождей ее кухню регулярно затапливает.
"Добрый день! Хотим сообщить о проблеме протечки воздуховода на крыше, течет вода во время непогоды с потолка на кухне", — написала она.
Аналогичные жалобы часто поступают от других жилтелей города на Неве. Однако проблема только усугубляется из-за отсутствия своевременного качественного ремонта.
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