В Петербурге Конюшенное ведомство может войти в список долгостроев ГК "Киевская площадь"

В Петербурге начались торги за право аренды здания Конюшенного ведомства в рамках программы "Рубль за метр". Главным претендентом на победу является ГК "Киевская площадь" под руководством азербайджанского бизнесмена и близкого друга губернатора Александра Беглова Года Нисанова.

Напомним, что проект предусматривает под собой аренду исторического здания по цене 1 рубль за один квадратный метр. Договор заключается с инвестором на 49 лет. Петербуржцы опасаются, что, если Конюшенное ведомство попадет в руки к Нисанову, то его реконструкция может затянуться на десятки лет. Ранее предприниматель планировал построить под видом обещанного океанариума торговый центр на территории Парка Интернационалистов.

Смольный с 2010 года пытался привлечь инвесторов для реконструкции Конюшенного ведомства. В те времена группа компаний "Плаза Лотос Групп" планировала построить на его месте апарт-отель, но общественники и местные жители добились запрета на реализацию предложенного проекта. Спустя 11 лет высокопоставленные петербургские чиновники начали вести переговоры с ГК "Киевская площадь" о дальнейшей судьбе исторического объекта.

Если по итогам торгов Конюшенное ведомство отойдет в распоряжение компании Нисанова по условиям программы "Рубль за метр", то этот объект рискует оказаться в списке долгостроев.