Власть Петербурга хочет переложить ответственность за ремонт полуразрушенных зданий на бизнес

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не хочет восстанавливать полуразрушенные исторические здания и намеревается переложить за это ответственность на бизнес. Петербургское правительство уже задействовало программу "Рубль за метр", которая не очень нравится инвесторам.

Согласно программе, администрация Петербурга намерена провести торги и передать инвесторам дом А. П. Брюллова на Кадетской линии В. О. Здание площадью 2014 "квадратов" находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте, которым власти, судя по всему, не хотят заниматься.

Арендатор будет оплачивать рыночную ставку во время реставрации, которую определят во время торгов. После этого цена на один "квадрат" составит 1 рубль.

СМИ предположили, что Смольный под руководством Беглова через вышеописанный механизм хочет переложить ответственность за восстановление исторического наследия на бизнес.