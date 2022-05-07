Власть Петербурга хочет переложить ответственность за ремонт полуразрушенных зданий на бизнес

Смольный под руководством губернатора Александра Беглова не хочет восстанавливать полуразрушенные исторические здания и намеревается переложить за это ответственность на бизнес. Петербургское правительство уже задействовало программу "Рубль за метр", которая не очень нравится инвесторам.
Согласно программе, администрация Петербурга намерена провести торги и передать инвесторам дом А. П. Брюллова на Кадетской линии В. О. Здание площадью 2014 "квадратов" находится в плачевном состоянии и нуждается в ремонте, которым власти, судя по всему, не хотят заниматься.
Арендатор будет оплачивать рыночную ставку во время реставрации, которую определят во время торгов. После этого цена на один "квадрат" составит 1 рубль.
СМИ предположили, что Смольный под руководством Беглова через вышеописанный механизм хочет переложить ответственность за восстановление исторического наследия на бизнес.
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