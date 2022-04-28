Шугалей задал Беглову неудобные вопросы о Санкт-Петербурге

Социолог Максим Шугалей задал крайне важные вопросы губернатору Санкт-Петербурга накануне его выступления в Заксобрании. Вопросы касались тем, которые в последнее время обсуждали все петербуржцы. Пока остается загадкой, ответит ли губернатор на них.

Наиболее остро сейчас в Петербурге стоит вопрос мусорной реформы и ее последствий. Ни для кого не секрет, что в городе появились полчища крыс. Также многих волнует начавшаяся транспортная реформа, которая привела к тому, что стало сложнее оплатить проезд, если вообще получается уехать на общественном транспорте. Беспокойство вызывает и прошедшая зима, которая выдала невероятно снежной, что только выявило проблемы с уборкой города.

Шугалей считает необходимым обсудить и инвестиционный климат в городе. Привлечение инвесторов идет вяло, да и для предпринимателей складывается неблагоприятная атмосфера.

"Проект "Тучков буян", строительство "Судебного квартала", проект на Охтинском мысе и т. д. Когда город вновь займет активную позицию в привлечении новых инвесторов? Разрушение исторического наследия. Практически каждый день в городе происходят обрушения фасадов, элементов внутренних помещений в исторических постройках, что подвергает огромному риску жизни и здоровье граждан" — рассуждает Максим Шугалей.

Кроме этого социолог в своих вопросах затронул тему недостатка детских садов, поликлиник, школ и затянувшегося на долгие годы строительства метро.