Критик Смольного Розенбаум не захотел получать статус "Почетного гражданина Петербурга"

Известный певец и композитор Александр Розенбаум должен был получить звание "Почетный гражданин Санкт-Петербурга", но вскоре объявил о добровольном отказе от почетной награды.
Представители межрегиональной общественной организации "Палата ремесел" в марте текущего года предложили кандидатуру Розенбаума на присвоение звания. Некоторое время народный артист России был не против таких действий, но 20 апреля внезапно отозвал согласие, передает Telegram-канал "Площадь Восстания".
Аналитики высказали предложение, что причиной таких действий стало нежелание певца ассоциироваться с разрухой и запустением в Северной столице. Такая ситуация происходит из-за бездействия действующего губернатора Александра Беглова и его команды. Розенбаум прошлой зимой не раз критиковал местных чиновников, которые не смогли организовать достойную уборку осадков с улиц города.
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