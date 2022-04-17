Долгов призвал правоохранителей обратить внимание на бизнес спонсоров "Азова"* в Петербурге

Сотрудники правоохранительных органов должны обратить внимание на украинских олигархов, которые вероятно спонсируют деятельность националистов Украины и продолжают вести бизнес в России, заявил в одной из передач Сопредседатель движения Народный фронт Новороссии от Харьковской области Константин Долгов.
Издание РЕН ТВ недавно обнародовало материал, в котором рассказало о работе предприятия по обработке алмазов New Diamond Technologies в Петербурге. Журналисты подозревают, что этот завод принадлежит главному спонсору "Азова"* (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) Игорю Коломойскому. Долгов в эфире передачи "Время Голованова" прокомментировал данные предположения.
"Ну как же так? Получается, они продолжают зарабатывать, украинские олигархи. Вот эти негодяи, которые спонсировали украинский нацизм, все эти батальоны спонсируют уже восьмой-девятый год, продолжают зарабатывать деньги в России. Никаких слов нет", — заявил Долгов.
СМИ также не исключили, что спонсоры украинских националистов продолжают вести в России свой бизнес с молчаливого согласия губернатора Петербурга Александра Беглова. В это время российские военные рискуют своими жизнями, чтобы очистить Донбасс от нацбатальонов.
* Организация признана террористической и запрещена на территории РФ.
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