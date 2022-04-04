Современные казаки не соответствуют своему статусу воинов — общественник Безпалько

Казачьи сообщества бравируют и делают смелые заявления для получения бонусов от государства, но избегают выполнения полезной работы. Эти люди не должны пользоваться поддержкой властей, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте Богдан Безпалько.

В течение восьми лет казаки выражали готовность отправиться на защиту населения Донбасса, обвиняя Москву в политическом воспрепятствовании этому. Однако после начала спецоперации на Украине перед этими людьми открылись все возможности принять участие в боевых действиях или в поддержке правопорядка на освобожденных украинских территориях.

Казаки не выступили "в поход" и ограничились флешмобами в поддержку Армии России. Это лишний раз показывает, что они не имеют ничего общего с тем военным сословием, которое когда-то существовало на территории Российской империи.

"Если бы они изначально не бравировали, то не было бы и сложившейся ситуации. Если казаки не соответствуют своему статусу, то лучше им так не называться вообще. Борьба с пьяницами и перевоспитание хулиганов никак не относятся к функциям казачества. Одно должны делать полицейские, другое — учителя и педагоги. Казаки здесь не нужны, особенно те, кто своим примером никого не может воодушевить", — считает Безпалько.

Спикер отмечает, что казаки не несут воинского долга, как это было в досоветские времена, однако требуют у государства землю, конюшни, автомобили, технику, создают видимость парамилитарной организации: проводят стрельбы, тренировки, ходят с шашками.

"Это, конечно, смешно смотрится. Синоним слова "казак" — война. Это человек, для которого боевые действия являются образом жизни. Эти люди всегда находились на пограничье. Либо пахота, либо война. Современные казаки не делают ни того ни другого. Они ходят с дурацкими нагайками и изображают из себя войско. Скажите, пожалуйста, сейчас воюют танки, БМП, авиация. На кой черт им эти нагайки? Лучше бы изучали современные военные средства", — возмущается Безпалько.

Казаческая атрибутика — форма, нагайки, шашки, самодельные медали — выглядят, как мишура и елочные игрушки без какого-то глубокого смысла.

Впрочем, отмечает эксперт, среди казаков есть некоторое количество достойных людей, которые с презрением воспринимают деятельность своих "ряженых собратьев".

Без ответов остаются вопросы о том, почему государство создало специальный реестр, выдавало этим псевдоказакам имущество и всячески поддерживало их. Ведь если все дело было в антураже, то его можно было бы придумать и покачественнее с учетом богатой военной истории России.