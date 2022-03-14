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В следующий раз отправят книги. Как петербуржцы помогают дончанам
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  • Опубликована сегодня в 14:17

В следующий раз отправят книги. Как петербуржцы помогают дончанам

Петербургские активисты собрали четверть тонны вещей первой необходимости для эвакуированного населения Донбасса. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург".

Петербуржцы принесли предметы гигиены, детские вещи и подгузники, а также питание для малышей. Во вторник предметы гуманитарной помощи перевезут в Белгородскую область на юго-западе России вместе с крупной партией.

"Наш груз гуманитарный мы отправляем или на Варшавскую, 51, или с "Красным крестом" работаем, или отправляем в Ломоносов на их склад. И оттуда уже фуры большие отправляются", — пояснила председатель Санкт-Петербургского отделения международного общественного фонда "Российский фонд мира" Людмила Косткина.

Петербургские благотворительные организации регулярно отправляют помощь донбасским беженцам в разные регионы России и на территорию ЛДНР, а также помогают вынужденным переселенцам, живущим в городе на Неве. Поначалу активисты собирали продукты длительного хранения и предметами гигиены, сейчас ассортимент расширили. В следующей партии планируют отправить детские книги. Кроме того, всегда актуальны детские вещи.

Беседы с дончанами на пунктах выдачи гуманитарной помощи показали, какая помощь еще им необходима. По словам председателя Санкт-Петербургского отделения Красного креста Натальи Зайберт, беженцы признались, что нуждаются в подушках, одеялах и постельных принадлежностях, а также простой бытовой технике вроде электрочайников.

Напомним, Россия проводит на Украине специальную операцию в помощь населению ЛДНР. Многие жители Донбасса попросили РФ помочь с эвакуацией. Прибыв в РФ, дончане рассказали, как покидали страну под обстрелами.

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