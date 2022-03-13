Британский писатель Крейг Эштон высказал поддержку россиянам

Гражданин Великобритании и популярный блогер Крейг Эштон, давно проживающий в Петербурге, рассказал об отношении к русским людям на фоне обострения ситуации с Западом.

Он отметил, что относится к россиянам хорошо и после начала спецоперации на Украине. Лично для него ничего не изменилось. Он признался, что до переезда смотрел на Россию через призму западной пропаганды, тратящей огромные ресурсы на демонизацию РФ и всего, что с ней связано.

"Потребовалось несколько лет жизни с русскими, чтобы полностью убрать из головы все, что нас там говорили. Сила СМИ и киноиндустрия — мощная. Мощнее, чем все представляют себе. Они намеренно создавали негативную картину русских людей. После 20 лет жизни с русскими, я вижу русских и всех людей из восточной Европы без этой черной призмы. Я вижу благородный народ, я вижу друзей, я вижу свою жену", — написал Эштон в своем "ВК".

По мнению британца, сложившаяся политическая ситуация не дает права СМИ и жителям Запада принижать и оскорблять русских.

"Мои дорогие русские друзья и знакомые, я тут с вами, хотя толку сейчас от меня мало. Я остался в России потому, что я люблю свою жену, и потому, что я люблю вас", — резюмировал британский блогер.

Пост англичанина собрал тысячи лайков и комментариев, где люди отметили, что Россию никогда не получится изолировать от умных думающих людей.

Крейг Эштон переехал в Россию в 2003 году, не зная о стране почти ничего. Позже он завел блог о жизни в новой стране и даже написал книгу, получившую название "Извините, я иностранец". В ней британец написал о своих наблюдениях и людях, благодаря которым РФ стала его вторым домом.