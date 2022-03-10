Один в поле воин: российское приложение ЯRUS справилось с кибератаками со всеми мира

Несмотря на атаки хакеров и серьезное давление зарубежных СМИ, уникальное российское IT-ноу-хау ЯRUS находится на верхних позициях рейтинга по посещаемости и регистрации новых пользователей.

С конца февраля с отечественного рынка стали уходить иностранные игроки. В это время приложение ЯRUS показало значительный приток новых пользователей. Одновременно с этим создателям отечественной социальной сети пришлось столкнуться с серьезными трудностями в виде нападок СМИ и массированных ddos-атак. Технические специалисты платформы говорят о 7 тысячах кибератак на приложение ЯRUS, которые удалось успешно отразить. Это позволило выйти на новый уровень кибербезопасности: теперь техподдержка приложения осуществляется в круглосуточном режиме. Как заявляет пресс-служба проекта ЯRUS, на данный момент усилена безопасность приложения, а также минимизированы все риски.

Как указывает ряд специалистов, кибератаки исходили сразу с нескольких сторон, в том числе с Украины, США, Японии и из Европы. Видимо, триумф нашего приложения сильно огорчает киберпреступников других стран, которым была очень выгодна неработоспособность ЯRUS в это непростое время.

Уже сейчас топовые блогеры из России стали массово использовать новую практичную социальную платформу отечественного производства, которая уместила в себе все преимущества самых популярных соцсетей мира. Что важно, в ЯRUS нет навязчивой рекламы и принуждения приобрести дополнительные услуги, что сплошь и рядом наблюдается на зарубежных площадках. И то, что отечественный продукт завоевывает все большую популярность у российских блогеров и их аудитории — лишь подтверждает, что площадка перспектива, стабильна и безопасна для авторского контента.