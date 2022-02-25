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СМИ уличили Беглова в приукрашивании данных о безработице в Петербурге
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  • Опубликована сегодня в 17:59

СМИ уличили Беглова в приукрашивании данных о безработице в Петербурге

По данным СМИ, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сильно приукрасил данные по безработице в городе. Журналисты опровергли недостоверные заявления градоначальника.

В конце прошлого года Беглов заявил, что уровень безработицы составил 1,7%. При этом в октябре этот показатель составлял 0,9%. Иными словами, число безработных увеличилось в два раза всего за два месяца.

"Известия" напоминают, что в 2020 году количество безработных петербуржцев увеличилось с 42 тыс. до 90 тыс. человек. Прирост составил 113%, тогда как в Москве он был 94%.

Несмотря на это, глава города заявляет о том, что в Петербурге самый низкий уровень безработицы. Очевидно, что такие слова губернатора расходятся с реальной ситуацией. Особенно после того, как сотрудники обанкротившегося "Метростроя" остались и без работы, и без зарплат.

В отличие от московских властей, Смольный не пытается решить эту проблему. В то время как в столице реконструируют промзоны, создают там новые пространства и новые рабочие места, в Петербурге не делают ни того, ни другого.

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