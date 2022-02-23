Комитет по благоустройству Санкт‑Петербурга заявил о планах по разработке региональных методических рекомендаций для инвалидов.

Такой благородный порыв Комблага незамедлительно оказался под шквалом критических замечаний, на которые не скупились простые петербуржцы.

Ни для кого не секрет жители Северной столицы достаточно раздражены бездействием местных властей во главе с Александром Бегловым. По мнению горожан, Комблаг должен больше внимания уделять уборке улиц города, по которым инвалиды с трудом передвигаются, каждый раз рискуя здоровьем.

Вместо этого комитет занимается непонятно чем, пока город тонет в снегу. На дорогах резко возросла аварийность, а пешеходы постоянно рискуют получить травмы из-за наледи или гигантских сосулек.