Водитель в Петербурге получил травмы в результате прорыва трубы на улице Лени Голикова

В Петербурге в ночь на 22 февраля произошёл порыв трубы, в результате которого пострадал один человек. Это уже далеко не первый коммунальная авария за зиму 2022 года.

Очередной инцидент произошел на улице Лени Голикова 22 февраля. Возле дома 47 прорвало трубу. Специалисты "Теплосети" быстро приехали на место аварии. Однако пока они добирались, пострадал местный житель, сообщает издание "Фонтанка".

Согласно информации издания, в зоне вытекания оказался автомобиль с водителем. Машина попала в яму, которая образовалась на месте провала асфальта. Сейчас мужчина госпитализирован с травмами. На месте порыва продолжается ремонтные работы.

"Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя. Управляющим компаниям необходимо вести постоянный контроль за системами отопления, производить однократную замену воды при снижении температуры теплоносителя в системах отопления", — передают в компании.

Напомним, на протяжении нескольких месяцев в Северной столице фиксируются различные коммунальные происшествия. Часто в разных районах города происходят аварии на теплосети. Горожане винят в своих бедах администрацию Петербурга во главе с Александром Бегловым.