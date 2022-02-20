Создание Смольным нормальной УК могло предотвратить обрушение корпуса "Красного треугольника"

Координатор движения "Живой город" Дмитрий Литвинов объяснил, как сделать из бывшего завода резиновых изделий "Красный треугольник" в Петербурге интересное общественное пространство.

Градозащитник убежден, что городу следует взять на себя комплексное управление объектом. В том числе, найти инвесторов и арендаторов, которые смогут восстановить облик исторических промышленных зданий XIX в. Эксперт также указал на необходимость создания Смольным нормальной управляющей компании для решения имущественных и инфраструктурных вопросов.

"Интересные общественные пространства, совмещенные с бизнес-центрами, какими-то лофтами в промышленном антураже - это интересные объекты, которые могут быть одними из основных точек притяжения в городе, наряду с "Новой Голландией", — подчеркнул Литвинов.

Тем не менее, "Красный треугольник" продолжает разваливаться. Один из таких инцидентов произошел 17 февраля, когда стало известно об обрушении третьего корпуса объекта. Петербургским чиновникам оказалось не под силу поддерживать территорию бывшего завода в порядке.

Пока Смольный не нашел инвестора, власти города могли бы законсервировать руины. Однако команда губернатора Александра Беглова видит консервацию как "натягивание" сетки на фасад и не больше.