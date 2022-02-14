В Петербурге самый высокий показатель суточной заболеваемости COVID-19 по России

Санкт-Петербург по-прежнему лидирует по числу заболевших коронавирусом нового типа за сутки. По данным от 14 февраля, число вновь заболевших в Петербурге составило 11 384 человек, при этом было зафиксировано 70 случаев смерти от COVID-19. Ситуация с очередями в поликлиниках тоже остается напряженной. Попытки чиновников разгрузить медучреждения не поспособствовали уменьшению числа пациентов. Врачи не справляются с наплывом заболевших, а скопление людей в поликлиниках только способствует распространению заболевания.

По официальным данным администрации Санкт-Петербурга, число больных в городских ковид-стационарах увеличилось на 488 человек за последние сутки. При этом 8 938 пациентов проходят лечение в медицинских учреждениях Петербурга, что на 280 больше цифр предыдущего дня. Амбулаторное лечение проходят еще 156 810 петербуржцев.

При этом горожане все еще не хотят прививаться. В последние сутки получили первый компонент вакцины всего 910 человек, 20 из них — несовершеннолетние. Вторым компонентом привились 2 469 петербуржцев. Прививочная кампания была безоговорочно провалена Смольным. Городские власти еще до периода осенней заболеваемости COVID-19 не смогли простимулировать петербуржцев на вакцинацию. Поэтому говорить о коллективном иммунитете пока рано.

Председатель Комздрава Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в конце прошлой недели на личной странице во "ВКонтакте" сообщил о стабилизации в Петербурге эпидемиологической обстановки на фоне коронавирусной инфекции. Также он написал, что число больных COVID-19 в городских стационарах и на амбулаторном лечении идет на спад. Однако Санкт-Петербург по результатам статистики новых заболевших и числу смертей от коронавируса остается антилидером Российского рейтинга.

"В Петербурге наблюдается замедление роста показателей эпидпроцесса. Впервые за последние недели уменьшается число лиц, находящихся под медицинским наблюдением, то есть на амбулаторном этапе и в стационарах", — говорится в заявлении председателя комитета здравоохранения.

Еще один пункт, на который указывает Лисовец в своем заявлении — нехватка медперсонала в поликлиниках постепенно сходит на нет. За последние две недели значительное число врачей вышло с больничных. Тем не менее, сотрудникам медучреждений, работающим с больными коронавирусом, несколько месяцев не могут выплатить положенные компенсации. Комитет по социальной политике ссылается на отсутствие финансирования для перечисления доплат медработникам.

Проблема с очередями в поликлиниках остается нерешенной, хотя чиновники во главе с Бегловым уверяют в обратном. Чтобы попасть в кабинет врача, все еще необходимо отстоять длинную очередь. Подписчики Телеграм-канала "Карточный домик: Петербург" поделились фотографиями большого числа людей, ожидающих приема в коридоре поликлиники.