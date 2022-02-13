Коммунальщики убирают наледь с крыш в Петербурге молотками и кирпичами

Коммунальные службы, подконтрольные Смольному, продолжают использовать для чистки крыш от снега и наледи непредназначенный для этого инвентарь. В сообществе портал "Мегаполис+/Санкт-Петербург/Питер/СПб" опубликовали видео, на котором работники используют кирпичи, чтобы сбить лед.

"Ну а почему бы и нет? Главное, чтобы был результат", — пишут авторы паблика.

К подобным нестандартным методам очистки кровли от наледи коммунальщики прибегали и ранее. Горожане публиковали в соцсетях видеоролики, на которых работники сбивают сосульки с крыши доходного дома Дидвига на Подрезовой улице привязанной кувалдой. При этом упавшие глыбы льда попадали прямо на козырек, что вызвало возмущение у жильцов.

Похожий инвентарь использовали и коммунальщики на Большой Морской улице, только вместо кувалды на веревке висел молоток. Своими действиями рабочие повредили лепнину на фасаде исторического здания. Кроме того, одна из жительниц Васильевского острова рассказала, что коммунальщики использовали чугунный утюг, чтобы сбить наледь с карниза.

Как ранее заявил глава Комитета по благоустройству Василий Пониделко, на данный момент дефицит средств на уборку улиц от снега составляет 30%. Примечательно, что ранее губернатор Александр Беглов уверял, что коммунальные службы полностью оснащены всеми необходимыми ресурсами для проведения снегоуборочных работ.