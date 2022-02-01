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Петербуржцы высмеяли плохую уборку снега в городе и обещания Беглова
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  • Опубликована сегодня в 19:47

Петербуржцы высмеяли плохую уборку снега в городе и обещания Беглова

Фотожабы об уборке снега в Санкт-Петербурге превратились в настоящее народное творчество за последнее время. Причем в каждой шутке жители Северной столицы не забывают упомянуть губернатора Александра Беглова. Более того, во многих мемах он является центральной фигурой.

Петербуржцы высмеяли плохую уборку снега в городе и обещания Беглова. 10409.jpeg

В последние дни петербуржцы обрушили на соцсети новый шквал шуток о градоначальнике. Одной из самых популярных является история о том, что снежные кучи в городе обязательно будут убраны до майских праздников.

Петербуржцы высмеяли плохую уборку снега в городе и обещания Беглова. 10410.jpeg

Обещания Беглова привести город в порядок теперь вызывают у горожан только ироничные комментарии. Некоторые жители Петербурга считают, что в таком сложном деле, как уборка снега, губернатору стоит использовать любые средства — даже помощь колдунов и шаманов.

Петербуржцы высмеяли плохую уборку снега в городе и обещания Беглова. 10411.jpeg

Ситуация со снежным коллапсом в Северной столице действительно остается сложной, и вызывает раздражительность у петербуржцев. Им остается показывать свое отношение к Беглову и его деятельности через саркастические шутки и мемы.

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