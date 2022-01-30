Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 29.01.2022 : 77,8174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 29.01.2022 : 86,6419
Смольный не сможет улучшить развитие спорта благодаря федеральным субсидиям
  1. Главная
  2. Происшествия
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 19:17

Смольный не сможет улучшить развитие спорта благодаря федеральным субсидиям

Петербургские власти получат 20 миллионов рублей в качестве субсидии на строительство спортивных площадок. Однако таких денег не хватит для нормального развития спорта в Северной столице, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о важности этого вопроса.

Деньги были выделены российским правительством в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Власти планируют построить современные площадки, которые будут оснащены интернетом. О важности развития спортивной сферы ранее заявлял градоначальник Александр Беглов. По словам губернатора, городу необходимы такие площадки, чтобы как можно больше людей имели возможность заниматься спортом.

Однако реальное положение дел идет вразрез с многочисленными заявлениями Беглова. В период с 2022 по 2024 год Смольный предусмотрел выделение лишь 22 миллионов в качестве субсидий. Стоит отметить, что на открытие ПМЭФ в текущем году власти намерены потратить около 30 миллионов рублей.

Мир

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Пришло время полковников: Пригожин напомнил, как Путин воссоздавал великую державу

Журналисты общественно-политического панарабского ресурса Soukukkaz Media обратились за комментарием по ситуации в Африке к российскому предпринимателю Евгению Пригожину.

Читать полностью
Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Военный журналист: Гуманитарные конвои и бюрократия ООН не спасут мир от терроризма

Инструкции и отписки ООН не помогли Мали обеспечить безопасность населения. Так публицист и военный писатель Владлен Татарский оценил действия миротворческой миссии (МИНУСМА) в африканской стране.

Читать полностью

Общество

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

В России собираются упростить продажу рецептурных лекарств с доставкой. Но есть те, кто против

Деятельность интернет-аптек регламентируется правительственными постановлениями. Росздравнадзор выдал более 400 разрешений торговым агрегаторам, повысив доступность лекарственных препаратов для населения.

Читать полностью
Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники

Уничтожена вся информация, которая подорвала репутацию клиники "Медицина 24/7", но все же виновник будет наказан

После последней серии передач шоу Малахова, Cледственный комитет стал интересоваться телеканалом, производившем низкопробный проект.

Читать полностью

Новости