Петербургские власти получат 20 миллионов рублей в качестве субсидии на строительство спортивных площадок. Однако таких денег не хватит для нормального развития спорта в Северной столице, несмотря на заявления губернатора Александра Беглова о важности этого вопроса.

Деньги были выделены российским правительством в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта". Власти планируют построить современные площадки, которые будут оснащены интернетом. О важности развития спортивной сферы ранее заявлял градоначальник Александр Беглов. По словам губернатора, городу необходимы такие площадки, чтобы как можно больше людей имели возможность заниматься спортом.

Однако реальное положение дел идет вразрез с многочисленными заявлениями Беглова. В период с 2022 по 2024 год Смольный предусмотрел выделение лишь 22 миллионов в качестве субсидий. Стоит отметить, что на открытие ПМЭФ в текущем году власти намерены потратить около 30 миллионов рублей.