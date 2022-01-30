Новые снегопады в Петербурге спровоцируют рост ДТП и заторов на дорогах

Ветер и снегопады продержатся в Петербурге до вторника. Об этом на своей странице в Facebook сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

"В регионе ожидается облачная и ветреная погода, пройдет снег, закружат метели. Снег различной интенсивности с перерывами продолжится в Санкт-Петербурге до вторника включительно", — предупреждает метеоролог.

Ранее о возможных обильных снегопадах и гололедице на дорогах предупреждали в МЧС.

Несмотря на это, активности со стороны коммунальных служб Смольного не замечено. Дороги и тротуары Северной столицы по-прежнему покрыты снегом и наледью. Ухудшение погоды грозит городу очередным снежным коллапсом.

Осенью губернатор Александр Беглов уверенно заявлял, что никаких эксцессов бояться не надо, город стопроцентно готов к зимнему сезону. Однако первый же снегопад показал голословность его утверждений. Выяснилось, что Петербургу не хватает не только спецтехники, но и обычных дворников.

Горожане массово жалуются на некачественную уборку улиц, травмируются на обледенелых тротуарах, получают увечья от сорвавшихся с кровель домов сосулек, но городские власти не торопятся исправлять ситуацию.