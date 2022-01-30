Аквапарк "Питерлэнд" несет убытки из-за жестких ограничений Смольного

Жесткие ограничения могут разрушить развлекательную сферу Санкт-Петербурга. Так, аквапарк "Питерлэнд" опустел из-за ковид-политики Смольного.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов 25 января ужесточил ограничения по COVID-19. Таким образом, развлекательная сфера осталась недоступна для несовершеннолетних горожан.

Сотрудники аквапарка "Питерлэнд" сообщили об ухудшении посещаемости аквапарка. Схожая ситуация наблюдается и в других культурно-развлекательных заведениях города.

"Посещаемость в аквапарке снизилась, потому что сейчас у нас не проходят дети до 18 лет. В основном родители идут ради детей, чтобы они поплавали. И, конечно, выручки из-за этого упали", — сообщила одна из сотрудниц аквапарка.

Посетители "Питерлэнда" отмечают, что новые ограничения Смольного не имеют смысла, так как школы продолжают работать в обычном режиме. Кроме того, несмотря на все ограничения, Петербург продолжает занимать лидирующие позиции по суточной заболеваемости среди регионов России. Однако еще осенью 2021 года губернатор Беглов утверждал, что эпидемиологическая ситуация находится под контролем, а коллективного иммунитета удастся достичь к середине января 2022 года.