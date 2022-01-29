Массовая авария на Софийской привела к черепно-мозговой травме у ребенка

В результате крупного ДТП на Софийской улице в Пушкинском районе Санкт-Петербурга ребенок получил черепно-мозговую травму.

Авария произошла поздним вечером в результате столкновения трех автомобилей. По сообщениям очевидцев, на месте дежурило несколько машин «скорой помощи». Магистраль встала в пробку.

Напомним, в начале января на Приморском шоссе произошло смертельное ДТП. Мужчина съехал на обочину, чтобы осмотреть повреждения автомобиля. Через некоторое время на этом же участке дороги водитель потерял управление автомобилем и сбил водителя. Погибшим оказался руководитель совета христианского общества «Библия для всех» Павел Дамьян.

С начала зимы в Петербурге проявились системные проблемы с уборкой улиц. В Смольном это частично признали, но ситуация не меняется. Скользкие, необработанные дороги продолжают становиться причинами аварий.

Петербуржцы с негодованием встретили заявление вице-губернатора Анатолия Повелия о том, что глава города Александр Беглов болезненно воспринимает ситуацию.