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Петербуржцы продолжают массово жаловаться на заваленные мусором дворы домов
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  • Опубликована сегодня в 10:32

Петербуржцы продолжают массово жаловаться на заваленные мусором дворы домов

Вице-губернатор Валерий Пикалев 17 января во время пресс-конференции пообещал петербуржцам решить вопрос с мусорным коллапсом к 25 января. Однако городские дворы по-прежнему завалены отходами.

Жители Северной столицы вот уже месяц наблюдают бездействие администрации губернатора Александра Беглова в решении проблем с мусором. Петербуржцы массово жалуются на вонь, а также на огромное количество пожаров и вредителей из-за халатности Смольного. Виной происходящего стал провал "мусорной реформы" властей города.

За прошедший месяц ситуация в городских дворах так и не изменилась. Это в очередной раз доказывает, что обещаниям Беглова и его команды верить нельзя. В настоящее время управленцы не способны наладить эффективную работу коммунальных служб.

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