Депутат Вольский возмутился ужасным качеством уборки снега и льда в Петербурге

Депутат муниципального образования "Литейный округ" Владислав Вольский назвал сложившуюся ситуацию со снегом и льдом в Петербурге "ужасом".
Политик напомнил, что похожая ситуация была и два года назад, когда Александр Беглов был еще только врио губернатора. По словам депутата, для властей города выпадение снега зимой каждый раз становится неожиданностью.
"Даже ЗакС инициировал расследование, но так это никуда и не пошло. Видимо, для нас всегда зима приходит очень неожиданно. Мы вроде северная страна и снег — это нормально для зимы, но для городских властей это почему-то всегда неожиданность", — отметил Вольский.
При этом депутат отметил, что Ленинградская область справляется с уборкой дорог и пешеходных зон от снега гораздо лучше, чем Петербург.
Губернатор Александр Беглов за два месяца так и не смог наладить работу коммунальных служб этой зимой, что привело к серьезным проблемам в Северной столице.
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